Захарова: в Москве оставляют на совести экс-директора ФБР слова о компромате РФ на Трампа

По ее словам, в министерстве обратили внимание на интервью Коми телекомпании ABC , в котором он «позволил себе озвучить вопросы двусторонней повестки дня», которые основаны на недостоверной информации. «Удивляет, собственно говоря, не то, что господин Коми, который не скрывает обиду на своего президента за отставку, на вопрос о возможности наличия у России информации, бросающей день на Трампа, с удовольствием допустил такую возможность. Мы, конечно, оставляем это на совести американского контрразведчика, — отметила она. — Гораздо большее недоумение вызывает неправда о формате рабочей встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом».

Как указала Захарова, Коми разыграл «сцену негодования тем, что на беседе с американской стороны, кроме президента, вообще никто не присутствовал». «Нашего министра сопровождала делегация из четырех человек, это посол России в США господин Кисляк и представители российской делегации, в свою очередь с Трампом было пятеро американских официальных лиц, трое — высокопоставленные представители его администрации, еще двое — сотрудники аппарата Совета национальной безопасности США», — напомнила она. По ее словам, «в таких же форматах, в соответствии с обычной протокольной практикой Белого дома, Лавров встречался там с Джорджем Бушем-младшим и с Бараком Обамой ».

"Так что все это вызывает очень большие вопросы, — подчеркнула официальный представитель. — Помимо этого закрытой или какой-то конфиденциальной эту встречу для американских спецслужб тоже назвать сложно. Поэтому вынуждены опровергнуть заявления господина Коми".

"Считаем недопустимым в нынешней и без того крайне разогретой ситуации в отношениях России и США вбрасывать в СМИ заведомо ложную информацию с явно подстрекательскими целями", — заключила Захарова. При этом она отметила, что в МИД исходили из тех материалов, которые нашли на ABC. «Если это ошибка ABC News, хорошо, пусть опровергнут», — добавила она.

Ранее Коми в интервью ABC заявил, что не знает, есть ли у России компрометирующие Трампа материалы, но считает это возможным.