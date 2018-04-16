Бывший глава ФБР не исключил, что у Кремля есть компромат на Трампа

По его словам, это возможно.

"Я не могу говорить, что это маловероятно, я не говорю, что это весьма вероятно. Но я говорю, что это возможно", — уточнил Коми.

Ранее Коми назвал нынешнего американского президента Дональда Трампа «морально непригодным» для того, чтобы занимать пост главы государства. Трамп заявил, что Коми был худшим директором ФБР в истории. Он также назвал мемуары Коми фейком, а самого экс-главу ФБР — лжецом.