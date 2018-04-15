Фрукты в Севастополь, зерно в Сирию: депутат Госдумы встретился с премьером Сирии 

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик в ходе визита в Сирию обсудил с премьер-министром арабской республики Имадом Хамисом вопросы поставок сирийских фруктов в Крым.
"На встрече речь шла как о символических жестах — предложении сделать Тартус и Севастополь городами-побратимами, так и о совместных экономических проектах. Например, Имад Хамис предложил наладить поставки фруктов из Сирии в Севастополь. А из нашего города в САР может осуществляться поставка российского зерна", — сказал Белик.
В ходе встречи обсуждались и другие вопросы сотрудничества между Севастополем и Сирией.
"Учитывая, что Сирию не очень волнуют экономические санкции, под которыми находится Севастополь, предложения, которые мне удалось обсудить с премьером Сирии, могут серьезно поддержать экономику нашего города", — отметил депутат, не вдаваясь в подробности.
Все предложения Белик пообещал обсудить с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым сразу после возвращения из Сирии.