Ещё
Фрукты в Севастополь, зерно в Сирию: депутат Госдумы встретился с премьером Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фрукты в Севастополь, зерно в Сирию: депутат Госдумы встретился с премьером Сирии 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик в ходе визита в Сирию обсудил с премьер-министром арабской республики Имадом Хамисом вопросы поставок сирийских фруктов в Крым.
"На встрече речь шла как о символических жестах — предложении сделать Тартус и Севастополь городами-побратимами, так и о совместных экономических проектах. Например, Имад Хамис предложил наладить поставки фруктов из Сирии в Севастополь. А из нашего города в САР может осуществляться поставка российского зерна", — сказал Белик.
В ходе встречи обсуждались и другие вопросы сотрудничества между Севастополем и Сирией.
"Учитывая, что Сирию не очень волнуют экономические санкции, под которыми находится Севастополь, предложения, которые мне удалось обсудить с премьером Сирии, могут серьезно поддержать экономику нашего города", — отметил депутат, не вдаваясь в подробности.
Все предложения Белик пообещал обсудить с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым сразу после возвращения из Сирии.
РИА Новости Крым: последние новости
Порошенко перешел на "ты" к Путину из-за введения миротворцев на Донбасс Желание Киева покинуть СНГ расходится с мнением украинцев - Поклонская Суд на Украине вернул на доработку материалы дела по морякам с "Норда"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули ультиматум Сирии234
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии471
Асад сделал заявление после удара США748
«Мне срочно нужен мужчина»135
В США усомнились в законности удара по Сирии231
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение