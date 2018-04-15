Жители Дамаска вышли на улицы в поддержку Асада

Великобритания и Жители Дамаска вышли на улицы города, чтобы поддержать сирийского президента Башара Асада , после того, как США Франция нанесли по республике ракетный удар в ночь на 14 апреля, передает НСН.

По словам одного из манифестантов, сирийцы таким образом хотят показать, что не испытывают страха и что их страна может противостоять агрессии, продемонстрированной США и союзниками.

Как сообщает Минобороны РФ, более 100 крылатых ракет были выпущены по Сирийской Арабской Республики с морских и воздушных носителей США и союзников. Более 70 из них были перехвачены сирийскими ПВО.