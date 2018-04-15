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Жители Дамаска вышли на улицы в поддержку Асада
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Жители Дамаска вышли на улицы в поддержку Асада 

Газета.Ru 50 минут назад
Жители Дамаска вышли на улицы города, чтобы поддержать сирийского президента Башара Асада, после того, как США, Великобритания и Франция нанесли по республике ракетный удар в ночь на 14 апреля, передает НСН.
По словам одного из манифестантов, сирийцы таким образом хотят показать, что не испытывают страха и что их страна может противостоять агрессии, продемонстрированной США и союзниками.
Как сообщает Минобороны РФ, более 100 крылатых ракет были выпущены по Сирийской Арабской Республики с морских и воздушных носителей США и союзников. Более 70 из них были перехвачены сирийскими ПВО.
Напомним, США решили нанести ракетный удар по Сирии после сообщений СМИ о химической атаке в сирийском городе Дума, который режим Асада пытался освободить от повстанцев.
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