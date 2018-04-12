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Захарова объяснила, почему Трампа не благодарят за Сирию
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Захарова объяснила, почему Трампа не благодарят за Сирию 

Газета.Ru 12 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, который выразил удивление отсутствию благодарности США за то, что Соединенные Штаты под руководством его администрации проделали огромную работу по борьбе с "Исламским государством" в Сирии. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
"Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ", — заявила Захарова.
Ранее Захарова прокомментировала приказ британского премьера Терезы Мэй направить подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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