МИД: независимая экспертиза по Солсбери нашла следы химоружия стран НАТО 

При отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было использовано вещество BZ. Об этом рассказала глава МИД РФ Сергей Лавров. Как пишет «Федеральное агентство новостей», такие результаты были получены от независимой швейцарской лаборатории, которая работала над делом об отравлении Скрипалей. Отчёт отправлен в ОЗХО. — По итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя, — процитировал Лавров выводы экспертов из Швейцарии. Дипломат рассказал, что при применении этого вещества психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырёх суток. Также он подчеркнул, что данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. — В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось, — отметил министр. Фото: Flickr
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