Британия готова атаковать компьютерные сети России

Британский Центр правительственной связи (GCHQ) и Минобороны страны готовы дать «пропорциональный» ответ на возможные кибератаки России против компьютерных сетей в Великобритании . Об этом газете The Sunday Times сообщили источники в британских службах безопасности.

По сведениям издания, киберэксперты уже «заняли позиции» в компьютерных сетях целей в России. При этом ключевые объекты инфраструктуры Соединенного Королевства — например, учреждения системы здравоохранения — предупреждены властями об опасности кибератак.