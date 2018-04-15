Ещё
Британия готова атаковать компьютерные сети России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия готова атаковать компьютерные сети России 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Британский Центр правительственной связи (GCHQ) и Минобороны страны готовы дать «пропорциональный» ответ на возможные кибератаки России против компьютерных сетей в Великобритании. Об этом газете The Sunday Times сообщили источники в британских службах безопасности.
По сведениям издания, киберэксперты уже «заняли позиции» в компьютерных сетях целей в России. При этом ключевые объекты инфраструктуры Соединенного Королевства — например, учреждения системы здравоохранения — предупреждены властями об опасности кибератак.
Сообщается также, что после инцидента с предполагаемым отравлением в Солсбери семьи Скрипалей британская разведка предупредила своего премьера Терезу Мэй о возможности нанесения режимом российского президента Владимира Путина ответного удара в виде компромата на британских министров, членов парламента и других высокопоставленных лиц. Компрометирующие материалы, пишет газета, могут быть опубликованы хакерами, за которыми стоит Кремль. Если верить заголовку статьи, русские «грозят начать грязную кампанию» против британской элиты.
Вести.Ru: последние новости
Штайнмайер призвал не называть Россию врагом Швейцарская лаборатория отказалась комментировать сведения о химикате BZ Лондон готовит новые санкции
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракеты Трампа подстрелили рубль239
Штайнмайер встал на защиту России302
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова176
Лондон введет санкции против российских олигархов376
В Москве сел самолет с поврежденным фюзеляжем7
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение