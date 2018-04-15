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Небензя: США, Британия и Франция погружают политику в атмосферу мифов
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Небензя: США, Британия и Франция погружают политику в атмосферу мифов 

Аргументы и Факты 39 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США, Британия и Франция продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов, изобретенных ими, передает РИА Новости.
«Это опасная аберрация», — заявил он после голосования по российскому проекту резолюции по Сирии, который не был принят.
Постпред подчеркнул, что это дипломатия мифов, лицемерия, обмана и подмены понятий.
«Так мы скоро дойдем до дипломатии абсурда», — добавил Небензя.
Ранее сообщалось, что российская резолюция, осуждающая действия США и их европейских союзников в отношении Сирии, не получила большинства голосов в Совбезе ООН. За принятие документа проголосовали РФ, Китай и Боливия. Восемь государств высказались против, еще четыре страны воздержались.
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