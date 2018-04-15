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Асад заявил, что ВС Сирии отразили агрессию коалиции ракетами 70-х годов
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Асад заявил, что ВС Сирии отразили агрессию коалиции ракетами 70-х годов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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