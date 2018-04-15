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«Удар по Сирии — тренировка перед настоящей стрельбой»
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Горбачев назвал удар по Сирии тренировкой перед «настоящей стрельбой» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Ракетный удар США и союзников по Сирии очень похож на тренировку перед тем, как начнется настоящая стрельба, сказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.
"Я думаю, атака в таком виде, в котором о ней говорят, и с такими результатами никому не нужна. Очень похоже на тренировку, прежде чем начать стрелять по-настоящему… Это недопустимо. Это ни к чему хорошему не приведет", — сказал Горбачев.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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