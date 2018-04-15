В Швейцарии считают, что нужно было дождаться итогов миссии ОЗХО, а не бомбить Сирию

Великобритании и ЖЕНЕВА, 15 апреля. / ТАСС /. Руководители оборонного и внешнеполитического ведомств Швейцарии выразили неодобрение в отношении ударов США Франции по Сирии под предлогом якобы имевшего место применения в городе Дума химического оружия. О своем негативном отношении к таким действиям, предпринятым до выяснения международными экспертами всех фактов и обстоятельств, министры заявили в опубликованных в воскресенье интервью газетам Blick и Neue Zurcher Zeitung am Sonntag.

Начальник Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Ги Пармелен считает, что США, Великобритании и Франции нужно было дождаться результатов проверки экспертами сообщений о применении химического оружия в Думе. Отвечая в интервью Blick на вопрос о том, не была ли атака против Сирии «преждевременной», министр напомнил, что Швейцария «призывает все стороны [в Сирии] следовать международному праву». " ООН направила туда экспертов по химическому оружию, — отметил Пармелен. — Эта миссия в состоянии выявить возможное применение химоружия, нужно было дождаться результатов".

В свою очередь начальник Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил Neue Zurcher Zeitung am Sonntag: «Я не приветствую эту реакцию [удары по Сирии], я никакую военную эскалацию не приветствую». Он отметил, что «окончательно не доказано, что Сирия применяла эти вещества». Кассис сослался на войну США и их союзников в Ираке в 2003-2011 годах, подчеркнув, что «уже начинались войны под фальшивым предлогом».

В субботу он написал в Twittet, что Швейцария «с обеспокоенностью наблюдает военную эскалацию вокруг сирийского конфликта». «Абсолютный приоритет должен быть отдан мерам по деэскалации», — подчеркнул глава дипломатического ведомства.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума.