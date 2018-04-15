Мадуро счел провальным Саммит Америк в столице Перу

"Саммит Америк оказался провальным", — цитирует главу государства на своем сайте радиостанция Union Radio. В минувший вторник Мадуро назвал форум «потерей времени» и заявил об отказе участвовать в нем, хотя еще в феврале МИД Перу объявил о решении отказать ему в возможности участвовать в саммите из-за «продолжающейся и серьезной деградации демократических институтов в Венесуэле».

Францией и Президент Венесуэлы также осудил ракетный удар по Сирии , нанесенный США Великобританией . «Они перешли к запуску ракет, чтобы посеять панику и терроризм», — отметил Мадуро, добавив, что подобные действия нарушают международное право.

Саммиты Америк — встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран.