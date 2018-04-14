НАТО призывает Дамаск, Москву и Тегеран обеспечить гуманитарный доступ в Сирии

Генсек НАТО на пресс-конференции после совещания Североатлантического совета заявил о необходимости предоставить Альянсу гуманитарный доступ в Сирии

Ирану. Генсек НАТО Ейен Столтенберг обратился к сирийскому руководству и его союзникам — России

«Мы призываем сирийский режим, а также его сторонников — Россию и Иран, дать возможность быстрого, устойчивого и беспрепятственного гуманитарного доступа», — сказал он.