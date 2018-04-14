Куба не хочет конфронтации с США, но не отступит ни на миллиметр от своих принципов 

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Куба не желает конфронтации с США, но своими принципами не поступится. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел карибского государства Бруно Родригес, выступая на пленарном заседании Саммита Америк в столице Перу.
"Куба не поддастся угрозам и шантажу со стороны правительства США. Мы не хотим конфронтации, но не будем ни с кем обсуждать свою внутреннюю политику и ни на миллиметр не отступим от своих принципов", — сказал глава кубинского внешнеполитического ведомства.
По его словам, «цивилизованное сосуществование» Кубы и США не только возможно, но и выгодно обеим странам. Родригес также отметил, что действующее уже более полувека американское торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы является «устаревшей и провальной политикой», нарушающей права кубинских граждан.
В июне 2015 года США и Куба восстановили дипломатические отношения, разорванные в 1961 году, и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе прошлого года президентом США стал Дональд Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Острова свободы. Трамп ужесточил правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.
В последние месяцы отношения между Гаваной и Вашингтоном еще больше обострились из-за неких «акустических атак», в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали более 20 американских дипломатов. США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне. Кроме того, Госдепартамент опубликовал предупреждение об опасности поездок на Кубу.