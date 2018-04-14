Куба не хочет конфронтации с США, но не отступит ни на миллиметр от своих принципов

"Куба не поддастся угрозам и шантажу со стороны правительства США. Мы не хотим конфронтации, но не будем ни с кем обсуждать свою внутреннюю политику и ни на миллиметр не отступим от своих принципов", — сказал глава кубинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, «цивилизованное сосуществование» Кубы и США не только возможно, но и выгодно обеим странам. Родригес также отметил, что действующее уже более полувека американское торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы является «устаревшей и провальной политикой», нарушающей права кубинских граждан.

В июне 2015 года США и Куба восстановили дипломатические отношения, разорванные в 1961 году, и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе прошлого года президентом США стал Дональд Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Острова свободы. Трамп ужесточил правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.