Сирия благодарна Беларуси за осуждение акта агрессии 

Сирия благодарна Беларуси за позицию, осуждающую акт агрессии со стороны США и их союзников. Об этом сообщил посол Сирии в Минске Бассам Абдуль Мажид, передает «МИР 24».
Напомним, этим утром МИД Беларуси распространил заявление, в котором отметил, что ракетные удары фактически превращают ситуацию в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией.
Самолеты и корабли США совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. Пострадали три человека.
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