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Асад поддержал сотрудничество между Тартусом и Севастополем
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Асад поддержал сотрудничество между Тартусом и Севастополем 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад поддержал договор социально-экономического сотрудничества между сирийским городом Тартус и российским Севастополем, Московской областью и провинцией Дамаск, заявил журналистам координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.
Официальная делегация парламентариев РФ прибыла с официальным визитом в Сирию 11 апреля.
"Асад поддержал договора социально-экономического сотрудничества между Тартусом и Севастополем и Московской областью и провинцией Дамаск", — сказал он по итогам встречи с Асадом.
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