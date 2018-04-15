Асад поддержал сотрудничество между Тартусом и Севастополем

Официальная делегация парламентариев РФ прибыла с официальным визитом в Сирию 11 апреля.

"Асад поддержал договора социально-экономического сотрудничества между Тартусом и Севастополем и Московской областью и провинцией Дамаск", — сказал он по итогам встречи с Асадом.