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«Каждый хочет провести свою собственную маленькую войну»
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Ле Пен назвала ошибкой удар западной коалиции по Сирии 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен прокомментировала удар по Сирии, нанесенный Францией, Великобританией и США.
"Это наша серьёзная ошибка, однако она — лишь одна из всей массы совершённых нами. С 2011 года мы не прекращали делать ошибки и вмешиваться в дела других стран", — заявила она.
Ле Пен также раскритиковала действия нынешнего французского руководства и отказ предоставить доказательства того, что за "химатакой" в Думе стоят сторонники Башара Асада.
"Если у них есть подтверждения, они должны их показать! Абсурдно, что международные эксперты были направлены для расследования, а выбор в пользу военных действий был сделан за день до их прибытия", — подчеркнула она.
При этом она заявила, что Франции следовало действовать осторожно и сохранять независимость, чего сделано не было.
"А почему? Потому что у меня есть такое чувство, каждый французский президент хочет провести свою собственную маленькую войну", — сказала она.
По данным Минобороны России, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух — земля" (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в городе Дума, что сирийские власти отрицали.
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