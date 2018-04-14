«Каждый хочет провести свою собственную маленькую войну»

Ле Пен назвала ошибкой удар западной коалиции по Сирии

"Это наша серьёзная ошибка, однако она — лишь одна из всей массы совершённых нами. С 2011 года мы не прекращали делать ошибки и вмешиваться в дела других стран", — заявила она.

Ле Пен также раскритиковала действия нынешнего французского руководства и отказ предоставить доказательства того, что за "химатакой" в Думе стоят сторонники Башара Асада

"Если у них есть подтверждения, они должны их показать! Абсурдно, что международные эксперты были направлены для расследования, а выбор в пользу военных действий был сделан за день до их прибытия", — подчеркнула она.

При этом она заявила, что Франции следовало действовать осторожно и сохранять независимость, чего сделано не было.

"А почему? Потому что у меня есть такое чувство, каждый французский президент хочет провести свою собственную маленькую войну", — сказала она.

По данным Минобороны России, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух — земля" (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в городе Дума, что сирийские власти отрицали.