Удары по Сирии не решают проблем с химоружием, заявили в НАТО

"Не могу сказать, что ночные удары решили все проблемы, но если сравнивать с вариантом бездействия, то это было оправдано, чтобы предотвратить будущие атаки, чтобы снизить возможности режима проводить их и поддержать режим запрета на химоружие", — заявил он по итогам заседания Североатлантического совета, на котором Британия, США и Франция проинформировали союзников о ситуации в Сирии после авиаударов.

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