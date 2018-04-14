Удары по Сирии не решают проблем с химоружием, заявили в НАТО 

БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Удары по Сирии, нанесенные США, Британией и Францией, не решают всех проблем с обеспечением запрета на применение химоружия в Сирии, но это было необходимо, чтобы предотвратить в будущем подобные химинциденты, заявил в субботу генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Не могу сказать, что ночные удары решили все проблемы, но если сравнивать с вариантом бездействия, то это было оправдано, чтобы предотвратить будущие атаки, чтобы снизить возможности режима проводить их и поддержать режим запрета на химоружие", — заявил он по итогам заседания Североатлантического совета, на котором Британия, США и Франция проинформировали союзников о ситуации в Сирии после авиаударов.
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