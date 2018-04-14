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Госдеп утверждает, что РФ не содействовала уничтожению химоружия в Сирии
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Госдеп утверждает, что РФ не содействовала уничтожению химоружия в Сирии 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Россия не сдержала взятые на себя в 2013 году обязательства содействовать уничтожению запасов химического оружия в Сирии и переполнила чашу терпения Запада. С таким утверждением выступила в субботу в эфире телеканала Fox News руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Россия продолжает срывать наши усилия, направленные на то, чтобы в ООН и на других международных площадках призвать Сирию к ответу [за якобы применение химоружия против мирного населения]", — утверждала Науэрт, добавив, что «теперь все, хватит».
Она напомнила, что в 2013 году Москва обещала помочь с тем, чтобы избавить Дамаск от запасов химоружия. «Россия не смогла сделать это, Россия была гарантом и обладала возможностью убедить Сирию остановиться», — продолжала Науэрт. Согласно ее версии, это именно РФ «лгала и передергивала каждый раз», когда постпред США в ООН Никки Хейли старалась убедить ее сдержать взятые на себя обязательства в области уничтожения химоружия в САР. Науэрт в очередной раз обвинила Россию и Иран в стремлении покрыть действия Дамаска.
В августе 2013 года благодаря усилиям российской дипломатии удалось разрешить кризис, вызванный использованием химоружия (ХО) в Восточной Гуте (пригород Дамаска). Тогда западные страны возложили ответственность за использование ХО на правительство Башара Асада. 10 сентября 2013 года по итогам переговоров в Москве глав МИД РФ и Сирии Сергея Лаврова и Валида Муаллема Дамаск согласился поставить под международный контроль свои запасы химического оружия. 14 сентября 2013 года в Женеве по итогам переговоров Лаврова и госсекретаря США Джона Керри была выработана рамочная договоренность об уничтожении сирийского ХО.
Россия приняла участие в обеспечении безопасности процесса его ликвидации, а также перечислила $2 млн США в целевой фонд ООН для финансирования операции по нейтрализации отравляющих веществ. 4 января 2016 года ОЗХО подтвердила завершение процесса уничтожения химоружия, вывезенного из Сирии. Таким образом удалось избежать иностранной интервенции в Сирию.
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