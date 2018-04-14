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Небензя: Нужно прекратить агрессию США и их союзников
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Небензя: Нужно прекратить агрессию США и их союзников 

Мир24 30 минут назад
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал журналистам итоги заседания Совета безопасности, передает телеканал «МИР 24».
По его словам, сложилась нездоровая для переговоров атмосфера, и чтобы постепенно вернуть ситуацию в нормальное русло, нужно прекратить агрессию США и их союзников.
Небензя также отметил, что удары по арабской республике усугубляют гуманитарную ситуацию и провоцируют новую волну беженцев. При этом под угрозой оказывается и весь политический процесс по разрешению ситуации в Сирии.
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск.
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