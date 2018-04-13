Британское правительство считает необходимым принять меры для смягчения гуманитарной ситуации в Сирии

Лондон, 13 апреля / Синьхуа / — Британское правительство в четверг заявило, что необходимо принять меры для смягчения гуманитарной ситуации в Сирии Великобритания будет координировать действия с США Францией по этому вопросу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в тот день созвала заседание кабинета министров. В заявлении британского правительства после заседания говорится, что члены кабмина единодушно считают необходимым принятие мер для предотвращения больших химических атак в Сирии.

В заявлении не сообщается, какие меры примет Лондон.

Британские СМИ отмечают, что для правительства Т. Мэй участие в военных действиях против Сирии станет огромной авантюрой. Согласно данным опроса, опубликованным в четверг, лишь 22 проц. британцев поддерживают ракетный удар по Сирии.

Отметим, что недавно появились сообщения о «применении химического оружия» в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска . Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его администрация примет решение по Сирии в течение следующих 24-48 часов. В среду он подчеркнул, что не исключает использование военной силы против Сирии.

Министерство иностранных дел Сирии в среду опубликовало заявление, в котором подвергло критике США за угрозы военных ударов, считая, что эти грубые действия ведут только к эскалации напряженности. Подчеркивается, что обвинения в «применении химоружия» не имеют никаких оснований и служат неубедительным предлогом для военных операций Вашингтона против Дамаска. —0—