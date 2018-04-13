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Британское правительство считает необходимым принять меры для смягчения гуманитарной ситуации в Сирии
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Британское правительство считает необходимым принять меры для смягчения гуманитарной ситуации в Сирии 

ИА Синьхуа 13 апреля 2018
Лондон, 13 апреля /Синьхуа/ — Британское правительство в четверг заявило, что необходимо принять меры для смягчения гуманитарной ситуации в Сирии, Великобритания будет координировать действия с США и Францией по этому вопросу.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в тот день созвала заседание кабинета министров. В заявлении британского правительства после заседания говорится, что члены кабмина единодушно считают необходимым принятие мер для предотвращения больших химических атак в Сирии.
В заявлении не сообщается, какие меры примет Лондон.
Британские СМИ отмечают, что для правительства Т. Мэй участие в военных действиях против Сирии станет огромной авантюрой. Согласно данным опроса, опубликованным в четверг, лишь 22 проц. британцев поддерживают ракетный удар по Сирии.
Отметим, что недавно появились сообщения о «применении химического оружия» в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его администрация примет решение по Сирии в течение следующих 24-48 часов. В среду он подчеркнул, что не исключает использование военной силы против Сирии.
Министерство иностранных дел Сирии в среду опубликовало заявление, в котором подвергло критике США за угрозы военных ударов, считая, что эти грубые действия ведут только к эскалации напряженности. Подчеркивается, что обвинения в «применении химоружия» не имеют никаких оснований и служат неубедительным предлогом для военных операций Вашингтона против Дамаска. —0—
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