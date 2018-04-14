Беларусь решительно осуждает удары по Сирии

Минск , 14 апреля / Синьхуа / — Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирии 14 апреля, говорится в заявлении МИД Беларуси.

"Применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий. Однако ответные шаги должны базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права. Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии", — заявили в МИД.