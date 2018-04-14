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Беларусь решительно осуждает удары по Сирии
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Беларусь решительно осуждает удары по Сирии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 14 апреля /Синьхуа/ — Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирии 14 апреля, говорится в заявлении МИД Беларуси.
"Применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий. Однако ответные шаги должны базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права. Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии", — заявили в МИД.
Организация по запрещению химического оружия должна иметь возможность срочно проверить информацию о применении химического оружия в Сирии и доложить результаты расследования Совету Безопасности ООН. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Действия США и их союзников в Сирии не останутся без последствий -- посол России в Вашингтоне А. Антонов Ракетные удары по Сирии могли быть попыткой создать сложности для миссии ОЗХО -- глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию -- В. Путин
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