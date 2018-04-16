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Путина предал ближайший союзник? Появилось объяснение
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

Путина предал ближайший союзник? Появилось объяснение 

ИноСМИ 20 минут назад
Фото: ИноСМИ
Основной союзник России Казахстан не поддержал ее во время голосования в Совете безопасности ООН из-за удара США по Сирии, однако этому есть объяснение.
«Астана воздержалась: Почему Казахстан не поддержал резолюцию Россию в Совбезе ООН?», — написал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Но самое большое удивление у публики вызвало то, что за российскую резолюцию не проголосовал даже Казахстан — ближайший союзник России на постсоветском пространстве, а возможно, и в мире. И это при том, что именно благодаря российской поддержке, обсуждавшей лично Путиным и Назарбаевым, Казахстан получил статус непостоянного члена Совбеза ООН, получил право сесть за этот стол», — также написали в статье на платформе Yandex Zen.
При этом в материале указали, что за два дня до этого Казахстан тоже не поддержал Россию во время голосования. Такому поведению есть объяснение.
«Объясняется это тем, что Казахстан является непосредственным участником переговорного процесса по Сирии, в Астане уже второй год регулярно проходят переговоры с сирийской оппозицией — существом разномастным, капризным и даже вздорным. И туда едут поговорить даже те, кто не едет на подобные разговоры в Сочи и тем более в Женеву. И задача Казахстана сохранить этот нейтральный статус, для чего необходимо держаться на отстранении в чувствительных вопросах по сирийской теме», — написали в статье.
Как сообщал «Обозреватель», США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии. Пентагон уже отчитался, что все ракеты попали в цель.
Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение США и союзников нанести авиаудары по Сирии.
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