Казахстан воздержался от России в Совбезе ООН

«Многое зависет от поддержки постоянных членов ООН и России, потому что мы имеем достаточно большой опыт проведения таких мероприятий, имеем возможность коммуницировать со всеми сторонами. А Казахстан — наш стратегический партнёр, и Россия заинтересована, чтобы Казахстан стал членом Совета Безопасности», — заявил сенатор.

Игорь Морозов признался НСН, что вопрос поддержки Россией кандидатуры Казахстана даже обсуждался на самом высшем уровне на встречах Путина и Назарбаева.

Напомним, что российский проект резолюции осуждал действия коалиции и требовал «от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».