Казахстан воздержался от России в Совбезе ООН 

Казахстан не поддержал проект резолюции России с требованием осудить и прекратить агрессию в отношении Сирии и воздержался при голосовании в Совете Безопасности ООН. Голосование по российской резолюции состоялось 14 апреля, в ходе экстренного заседания, созванного по инициативе Москвы после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии минувшей ночью. За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации — Казахстана, Перу, Экваториальной Гвинеи и Эфиопии — воздержались. Решение Казахстана отказать в поддержке российскому проекту резолюции и воздержаться при голосовании в Совбезе ООН вызывает наибольший интерес. Помимо того, что Казахстан является ближайшим союзником России на пост-советском пространстве, пикантности «казахскому воздержанию» придает тот факт, что именно Россия всячески лоббировала своего союзника на выборах непостоянных членов Совбеза на 2017-2018 года. Член комитета по международным делам Совета Федерации Игорь Морозов в интервью НСН рассказывал, что за место в Совбезе велась очень сложная борьба, но Россия оказала максимальную поддержку Казахстану:
«Многое зависет от поддержки постоянных членов ООН и России, потому что мы имеем достаточно большой опыт проведения таких мероприятий, имеем возможность коммуницировать со всеми сторонами. А Казахстан — наш стратегический партнёр, и Россия заинтересована, чтобы Казахстан стал членом Совета Безопасности», — заявил сенатор.
Игорь Морозов признался НСН, что вопрос поддержки Россией кандидатуры Казахстана даже обсуждался на самом высшем уровне на встречах Путина и Назарбаева.
Напомним, что российский проект резолюции осуждал действия коалиции и требовал «от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».