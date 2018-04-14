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МИД Марокко: урегулирование кризиса в Сирии может быть только политическим
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МИД Марокко: урегулирование кризиса в Сирии может быть только политическим 

ТАСС 1 час назад
РАБАТ, 14 апреля. /ТАСС/. Урегулирование сирийского кризиса может быть только политическим. Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении министерства иностранных дел и международного сотрудничества Марокко, которое цитирует информационное агентство Maghreb Arab Press.
"Королевство Марокко полагает, что урегулирование сирийского кризиса может быть только политическим", — отметили в ведомстве. Заявление было сделано в связи с ракетными ударами США, Великобритании и Франции по Сирии.
Рабат, подчеркнули в МИД, «надеется, что разум возобладает для выхода из кризиса, и это позволит сохранить национальное единство Сирии и достоинство его населения, а также эффективно бороться против нетерпимости, экстремизма и терроризма».
"Управление международными конфликтами на двух скоростях, когда, с одной стороны, используются быстрые военные методы, а с другой — действующее международное законодательство, приводит лишь к разжиганию международной напряженности", — говорится в коммюнике министерства иностранных дел и международного сотрудничества Марокко.
В МИД также заявили, что Рабат, «всегда уважающий международное право, самым очевидным образом осуждает использование химического оружия, особенно против невинного гражданского населения».
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место 7 апреля применение химического оружия в сирийском городе Дума. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
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