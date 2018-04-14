МИД Марокко: урегулирование кризиса в Сирии может быть только политическим

Великобритании и "Королевство Марокко полагает, что урегулирование сирийского кризиса может быть только политическим", — отметили в ведомстве. Заявление было сделано в связи с ракетными ударами США Франции по Сирии

Рабат, подчеркнули в МИД, «надеется, что разум возобладает для выхода из кризиса, и это позволит сохранить национальное единство Сирии и достоинство его населения, а также эффективно бороться против нетерпимости, экстремизма и терроризма».

"Управление международными конфликтами на двух скоростях, когда, с одной стороны, используются быстрые военные методы, а с другой — действующее международное законодательство, приводит лишь к разжиганию международной напряженности", — говорится в коммюнике министерства иностранных дел и международного сотрудничества Марокко.

В МИД также заявили, что Рабат, «всегда уважающий международное право, самым очевидным образом осуждает использование химического оружия, особенно против невинного гражданского населения».