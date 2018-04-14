Постпред Сирии сделал для западных коллег копии Устава ООН, чтобы пробудить их от невежества

"Прошу постпредов, которые привержены Уставу ООН, призвать США, Великобританию и Францию прочесть положения Устава, в частности о суверенитете государств, неприменении силы в международных отношениях", — заявил Джаафари.

Он подчеркнул, что роль Совбеза ООН заключается в поддержании мира и безопасности, а не в их подрыве.

"У меня есть три экземпляра Устава ООН, и я попрошу секретариат раздать их трем делегациям, чтобы они могли ознакомиться с ними, пробудиться от невежества и тирании", — добавил Джаафари.