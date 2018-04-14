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Постпред Сирии сделал для западных коллег копии Устава ООН, чтобы пробудить их от невежества
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Постпред Сирии сделал для западных коллег копии Устава ООН, чтобы пробудить их от невежества 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Lucas Jackson/Reuters
Сирийский постпред при ООН Башар Джаафари раздал коллегам из США, Великобритании и Франции на заседании Совбеза копии Устава организации. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Прошу постпредов, которые привержены Уставу ООН, призвать США, Великобританию и Францию прочесть положения Устава, в частности о суверенитете государств, неприменении силы в международных отношениях", — заявил Джаафари.
Он подчеркнул, что роль Совбеза ООН заключается в поддержании мира и безопасности, а не в их подрыве.
"У меня есть три экземпляра Устава ООН, и я попрошу секретариат раздать их трем делегациям, чтобы они могли ознакомиться с ними, пробудиться от невежества и тирании", — добавил Джаафари.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США, Великобритания и Франция погружают мировую дипломатию и политику в атмосферу мифов.
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