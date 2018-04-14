«Атмосфера мифов». Заседание Совбеза ООН стало черным днем для мировой дипломатии

Град огня

В сторону Сирии полетели не менее 110 ракет. Сирийские противоракетные комплексы смогли перехватить большую часть из них. Трамп и союзники утверждали, что цель операции исключительно благая — помочь остановить терроризм и уничтожить химическое оружие, которое якобы осталось в Сирии. Обстрел планировалось производить исключительно по военным объектам. Впоследствии министр обороны Франции заявила, что цель была достигнута: ракеты угодили только в военные базы, обошлось минимумом жертв. Однако местные жители в Сирии утверждают обратное: говорят, что ракеты палили без разбора — и по военным объектам, и по гражданским.

В этот же день Россия потребовала собрать экстренное совещание Совета безопасности ООН , чтобы представить собственный проект резолюции по сирийскому вопросу. Москва утверждала, что действия западной коалиции идут вразрез с международным правом и являются «наглостью». Экстренное заседание началось в 18:00 по московскому времени.

Россия: западная коалиция нарушает правила

Первым взял слово постоянный представитель России при ООН Василий Небензя . Он пояснил, что в документе Россия требует от западной коалиции немедленного прекращения агрессии против Сирии и отказа от дальнейшего использования силы. Небензя подчеркнул, что Россия осуждает агрессию в отношении САР со стороны США и их союзников. Действия западной коалиции, уточнил российский постпред, нарушают международное право и Устав ООН.

Кроме того, в своей речи Небензя отметил, что нападение западной коалиции на Сирию является свидетельством тяги ее стран к неоколониализму. Небензя порекомендовал Вашингтону «выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется уставом ООН».

Россия заявила, что продолжение линии агрессии со стороны стран Запада вызовет обострение конфликта в регионе. Кроме того, Небензя подчеркнул, что Штаты лгут, когда говорят, что консультируются с Россией по сирийскому вопросу.

США: Америка давала шансы

Взявшая слово постпред США при ООН Никки Хейли категорично заявила: Вашингтон неоднократно давал Москве шансы на исправление ситуации в Сирии мирным путем. Америка вносила на рассмотрение в Организацию объединенных наций шесть резолюций по этому вопросу, однако Россия не приняла их. Хейли обвинила Россию в дезинформации: по ее словам, химическое оружие в Дамасске было применено, хотя Москва распространяет информацию об обратном.

Великобритания: четыре условия для дипломатии

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс объявила о четырех условиях, которые выдвигает Объединенное королевство для того, чтобы прекратить сирийский конфликт дипломатическим путем. Во-первых, должны прекратиться внутренние военные действия в САР — в соответствии с резолюциями совета безопасности ООН. Во-вторых, сирийские власти обязаны вернуться к переговорному процессу в Женеве. В-третьих, все химическое оружие должно быть полностью уничтожено на территории страны. И, наконец, четвертым условием стало введение ответственности за использование химоружия и прочие военные преступления на территории сирийского государства.

Франция: положим конец страданиям сирийского народа

Своего английского коллегу поддержал постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр. Он потребовал полного уничтожения химического оружия на территории Сирии. Кроме того, сирийскому населению должна быть немедленно оказана гуманитарная помощь, заявил Делаттр. «Именно при этих условиях мы можем положить конец страданиям сирийского народа и ликвидировать терроризм», — заключил постпред.

Сирия: возможен вооруженный ответ

В конце заседания слово взял постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари . Он категорично заявил, что «эти три страны — США, Франция и Великобритания» не имеют права посягать на суверенитет страны. В противном случае, подчеркнул Джаафари, Сирия будет вынуждена прибегнуть к статье 51 Устава ООН, которая защищает ее права.

Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности

— статья 51 Устава ООН.

Сирийский постпред уточнил, что эти слова — не угроза, а предупреждение. Более того, представитель Сирии принес на заседание три копии Устава, две на английском и одну на французском языке, чтобы представители Британии, Франции и США перечитали его.

Три против восьми

По итогам голосования российская резолюция не была принята. Голоса распределились следующим образом: три голоса «за», восемь голосов «против», четыре страны воздержались.

«Совбез ООН в параличе»

После заседания совета безопасности российский постпред заявил, что 14 апреля 2018 года стало печальным днем для ООН и мира в целом. Небензя назвал Устав ООН «грубо попранным» и выразил надежду на то, что не увидит «день хуже, чем этот». Он уточнил, что «атмосфера мифов», в которую мир погружает западная коалиция, является чрезвычайно опасной для всех. Российский постпред еще раз потребовал от западной коалиции прекратить агрессию и воздержаться от нее в будущем. Обращаясь к США, Франции и Англии, Небензя не смог сдержать эмоций и заявил: «Совбез ООН в параличе от вас, ваших обманов, вы встаете над международным правом, пытаетесь его переписать».