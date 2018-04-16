США заподозрили Россию в уничтожении следов химатаки в Думе

По его словам, россияне, возможно, посетили место атаки. «Мы обеспокоены тем, что русские могли уничтожить улики в попытке сорвать усилия миссии ОЗХО по сбору фактов, направленные на проведение эффективного расследования», — сказал Уорд на заседании организации в Гааге

Он добавил, что «ОЗХО уже давно пора осудить сирийское правительство за химический террор и потребовать привлечения тех, кто несет ответственность за эти ужасающие действия, к международной ответственности».