Главы МИД ЕС обсудят удары по Сирии и дело Скрипаля

ЛЮКСЕМБУРГ , 16 апреля. / ТАСС /. Ситуация вокруг Сирии и дело Скрипаля станут главными темами на плановом заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоится в понедельник в Люксембурге.

Великобританией и Обе темы были изначально включены в повестку дня министерской встречи еще до нанесения США Францией авиаударов по Сирии, однако теперь главам МИД предстоит обсуждать и последствия этой агрессии. По имеющейся информации, министры также рассмотрят возможность некоторого ужесточения санкций против Сирии, но при этом ужесточение санкций против РФ , ни в связи с ситуацией в Сирии, ни вокруг дела Скрипаля обсуждать не планируется.

Рутинная солидарность

В субботу институты ЕС предсказуемо выразили осторожную поддержку действиям США, Великобритании и Франции, полностью проигнорировав тот факт, что никаких независимых подтверждений сообщений о так называемой химической атаке в городе Дума нет. Впрочем, большинство входящих в ЕС государств выразили необходимую для западных стран «солидарность» гораздо более сдержанно, заявив не о поддержке действий США, а о «понимании их причин».

Дидье Рейндерс. "Министры иностранных дел Евросоюза будут иметь возможность консультироваться друг с другом по этой ситуации на заседании Совета, которое состоится в понедельник", — сказал министр иностранных дел Бельгии

По его словам, «химическая атака против гражданского населения — это варварство и вопиющее нарушение международных конвенций». «Я понимаю, что наши партнеры — США, Франция и Великобритания — должны были ответить ударами по Сирии. Теперь важно установить механизмы для предотвращения подобного в будущем и возобновить диалог», — добавил он.

ЕС проинформировали

Как говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини , распространенном в субботу в Брюсселе , Евросоюз был проинформирован о целенаправленных авиаударах США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии. «Эти конкретные меры были приняты с единственной целью предотвратить дальнейшее использование сирийским режимом химического оружия и химических веществ для убийства собственного народа», — заявила она.

Могерини подчеркнула, что Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химоружия. «В июле 2017 года и в марте 2018 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры в отношении высокопоставленных сирийских чиновников и ученых из-за их роли в разработке и применении химического оружия и всегда готов рассмотреть вопрос о введении дальнейших санкций при необходимости», — заявила она.

В связи с этим ЕС призвал все страны, в частности, Россию и Иран , использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего применения химического оружия, в том числе и сирийским режимом.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Пробелы в ОЗХО

Вторая тема встречи — дело Скрипаля — также напрямую связано с химическим оружием. Министры должны рассмотреть развитие этой темы, после того, как ОЗХО провела экспертизу вещества, использованного в инциденте с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей . Согласно опубликованному отчету, организация установила наличие в пробах нервно— паралитического вещества, что Лондон трактовал, как поддержку своей позиции, и намерен представить это таким образом в Совете ЕС.

В то же время независимая экспертиза вещества в инциденте Солсбери обнаружила следы химоружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и стран НАТО , сообщил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров

"Нам стало известно, по информации из швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, полученной на условиях конфиденциальности, что эксперты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые были отобраны по линии ОЗХО на месте происшествия в Солсбери", — сказал Лавров.

"Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психо-токсичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырех суток", — указал глава МИД РФ.

"Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО, — продолжил цитировать доклад министр. — В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось. Кроме того, в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа А-234 (вещество, которое британские власти обозначают термином «Новичок» — прим. ТАСС) в исходном состоянии и в значительной концентрации, а также продуктов его распада".

"По оценкам специалистов, установленная высокая концентрация вещества А-234 неминуемо привел бы к летальному исходу, а с учетом его высокой летучести вопрос об обнаружении специалистами центра в городе Шпиц этого отравляющего вещества в исходном состоянии и высокой концентрации представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным, по-моему, две с лишним недели", — добавил Лавров.

Вопросы к ОЗХО

Министр сообщил, что российская сторона обращается в ОЗХО с вопросом, почему информация по делу Скрипалей швейцарских экспертов из лаборатории в Шпице не была использована в итоговом докладе.

"Принимая во внимание, что пострадавшие Юлия Скрипаль и полицейский уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, как сообщали нам британцы — а они не давали нам доступа ни к Юлии, ни Сергею, — пошел на поправку, клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ. Ни один из этих фактов, и вообще о BZ, ничего не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты ОЗХО представили ее исполнительному совету. В этой связи мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему такая информация, которая отразила выводы специалистов лаборатории города Шпиц, была опущена в итоговом документе", — подчеркнул Лавров.

"Если ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, было бы интересно послушать и эти объяснения", — добавил он.