Джаафари: проголосовавшие против проекта РФ члены СБ ООН перестали быть партнером Дамаска

"Те, кто проголосовал против этой резолюции, больше не являются партнером сирийского правительства в любом политическом процессе", — отметил Джаафари. Он назвал «позорным такое голосование» в складывающейся ситуации.