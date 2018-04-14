Джаафари: проголосовавшие против проекта РФ члены СБ ООН перестали быть партнером Дамаска 

ООН, 14 апреля. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН, проголосовавшие против предложенного Россией проекта резолюции с осуждением удара США и их союзников по Сирии, больше не являются партнером Дамаска в любом политическом процессе. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари в субботу на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.
"Те, кто проголосовал против этой резолюции, больше не являются партнером сирийского правительства в любом политическом процессе", — отметил Джаафари. Он назвал «позорным такое голосование» в складывающейся ситуации.
Джаафари обратил внимание на то, что США, Великобритания и Франция вопреки своим заверениям о стремлении разгромить террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), на самом деле «наносят ракетные удары по нашим объектам, чтобы мы не смогли одержать победу над ИГ». «Эти удары не достигли своей конечной цели, нам удалось перехватить ракеты, наладив взаимодействие с нашими друзьями в Ираке, вопреки предсказаниям [44-го президента США Барака Обамы] Обамы», — добавил дипломат.
Совет Безопасности ООН ранее в субботу отклонил предложенный Россией проект резолюции с осуждением удара США и их союзников по Сирии и требованием прекратить агрессию против ближневосточной страны. Документ не набрал необходимых для принятия девяти голосов. Проект резолюции поддержали три страны: Россия, Боливия и Китай. Восемь стран, в том числе США, Великобритания и Франция, осуществившие удар по Сирии, проголосовали против, еще четыре страны, включая Казахстан, воздержались.