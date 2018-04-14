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Франция 16 апреля выдвинет новые предложения по урегулированию в Сирии
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Франция 16 апреля выдвинет новые предложения по урегулированию в Сирии 

ТАСС 26 минут назад
ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Франция со следующей недели намерена выдвинуть ряд новых предложений для мирного урегулирования конфликта Сирии. Об этом сообщил в субботу глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире телеканала «Те-эф-1».
По его словам, уже в понедельник, 16 апреля, будет выдвинута инициатива на уровне Совета Безопасности ООН. Кроме того, Франция намерена озвучить свои предложения на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Франция считает важным вернуться к переговорам о политическом урегулировании конфликта в Сирии и хочет вернуть себе инициативу в этом процессе, заявил Ле Дриан.
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