Франция 16 апреля выдвинет новые предложения по урегулированию в Сирии

ПАРИЖ, 14 апреля. / ТАСС /. Франция со следующей недели намерена выдвинуть ряд новых предложений для мирного урегулирования конфликта Сирии . Об этом сообщил в субботу глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире телеканала «Те-эф-1».

Франция считает важным вернуться к переговорам о политическом урегулировании конфликта в Сирии и хочет вернуть себе инициативу в этом процессе, заявил Ле Дриан.