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Лукашевич: Поводом для агрессии против Сирии стали постановочные сюжеты
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Лукашевич: Поводом для агрессии против Сирии стали постановочные сюжеты 

Российская Газета 26 минут назад
Постановочные сюжеты и лживые заявления в западных СМИ стали формальным поводом для агрессии США и их союзников против Сирии, убежден постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"США и их приспешники снова используют как обоснование своих преступных действий вымышленные, постановочные сюжеты, не подкрепленные ничем, кроме лживых заявлений в СМИ и соцсетях, — так прокомментировал российский дипломат ракетную атаку США, Великобритании и Франции против Сирии. — Ничего кроме «highly likely» за ними не стоит. Так уже было в Косово, в Ираке, Ливии. Такая же ложь стала поводом для ракетного удара США год назад по авиабазе Шайрат в Сирии".
Последними действиями в Сирии США, Великобритания и Франция прямо помогают террористам, убежден Лукашевич.
"Действия Вашингтона, Лондона и Парижа прямо помогают террористам в Сирии, которые находятся под их прямым управлением, — цитирует Лукашевича РИА Новости. — Это прямо противоречит обязательствам этих стран в ОБСЕ. Такие шаги абсолютно неприемлемы и неправомерны".
Напомним, что в ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по территории Сирии. Из 103 ракет 71 была отражена. Пострадали трое мирных жителей.
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