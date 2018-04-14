Лукашевич: Поводом для агрессии против Сирии стали постановочные сюжеты

Александр Лукашевич. Постановочные сюжеты и лживые заявления в западных СМИ стали формальным поводом для агрессии США и их союзников против Сирии , убежден постоянный представитель России при ОБСЕ

"США и их приспешники снова используют как обоснование своих преступных действий вымышленные, постановочные сюжеты, не подкрепленные ничем, кроме лживых заявлений в СМИ и соцсетях, — так прокомментировал российский дипломат ракетную атаку США, Великобритании Франции против Сирии. — Ничего кроме «highly likely» за ними не стоит. Так уже было в Косово, в Ираке Ливии . Такая же ложь стала поводом для ракетного удара США год назад по авиабазе Шайрат в Сирии".

Последними действиями в Сирии США, Великобритания и Франция прямо помогают террористам, убежден Лукашевич.

"Действия Вашингтона, Лондона и Парижа прямо помогают террористам в Сирии, которые находятся под их прямым управлением, — цитирует Лукашевича РИА Новости . — Это прямо противоречит обязательствам этих стран в ОБСЕ. Такие шаги абсолютно неприемлемы и неправомерны".

Напомним, что в ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по территории Сирии. Из 103 ракет 71 была отражена. Пострадали трое мирных жителей.