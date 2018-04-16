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В ЕС назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
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В ЕС назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. ЕС будет готов оказать помощь в восстановлении Сирии только в случае устойчивого политического перехода, согласованного всеми сторонами конфликта, говорится в заявлении, согласованном в понедельник на совете по иностранным делам Евросоюза.
"ЕС вновь заявляет, что будет готов оказать помощь в восстановлении Сирии только тогда, когда всеобъемлющий и подлинный политический переход, согласованный сторонами сирийского конфликта на основе резолюции 2254 (2015) СБ ООН и Женевского заявления 2012 года, станет прочным", — говорится в заявлении.
В документе отмечается, что ЕС будет стремиться к наращиванию трансграничной помощи населению Сирии, но так, чтобы Дамаск не получал от этого выгод.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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