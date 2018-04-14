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Небензя: Запад погружает мировую политику в атмосферу мифов
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Небензя: Запад погружает мировую политику в атмосферу мифов 

ТАСС 42 минуты назад
ООН, 14 апреля. /ТАСС/. США, Великобритания и Франция продолжают погружать мировую политику в атмосферу изобретенных ими самими мифов. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, на котором был отклонен российский проект резолюции с осуждением удара западных стран по Сирии.
"Сегодняшнее заседание подтверждает: США, Великобритания и Франция, постоянные члены Совета Безопасности, продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов. Мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Это опасная аберрация, это какая-то дипломатия мифов, лицемерия, обманов и подмены понятий. Так мы скоро дойдем до дипломатии абсурда", — сказал дипломат.
По его словам, западные страны создают эти мифы и заставляют «всех в них верить». «Мы вашим мифам противопоставляем факты и реальную картину происходящего, но вы это не видите, не слышите, не хотите, просто игнорируете то, что вам говорят», — отметил он.
Небензя заявил, что настал «печальный день
для мира, для ООН, ее Устава, который был грубо попран, для Совета Безопасности, который ушел от своих обязанностей». «Хотелось бы верить, что мы не увидим дня хуже, чем этот», — закончил свое выступление постпред РФ.
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