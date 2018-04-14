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Канцлер Австрии призвал урегулировать ситуации в Сирии в ООН
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Канцлер Австрии призвал урегулировать ситуации в Сирии в ООН 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
В ситуации в Сирии после ракетных ударов США и их союзников просматриваются «крайне беспокоящие моменты» заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает газета KronenZeitung. В этой связи политик призвал «все заинтересованные стороны срочно приступить к политическим переговорам при содействии ООН и соблюдении норм международного права для снижения страданий в Сирии людей, которые и так уже натерпелись».
Канцлер потребовал также проведения независимого расследования предполагаемого инцидента в Восточной Гуте со стороны экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Со своей стороны, министр иностранных дел Карин Кнайссль высказались за дееэскалацию «угрожающей ситуации» в Сирии.
По словам политика, долгосрочное урегулирование конфликта возможно лишь дипломатическим путем при соблюдении норм международного права.
Между тем эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск, чтобы установить наличие или отсутствие сведений предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума, сообщила организация в Twitter. Несмотря на это, США и их союзники Великобритания и Франция не стали дожидаться расследования и провели в ночь на субботу бомбардировку Сирии. По военным и гражданским объектам с кораблей и самолетов выпустили 103 ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО.
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