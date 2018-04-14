Лукашевич призвал международное сообщество оценить действия США в Сирии

"Безрассудное ковбойское поведение Вашингтона, Лондона и Парижа должно получить оценку всех вменяемых членов международного сообщества", — говорится в заявлении Лукашевича, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Он выразил признательность тем государства-участникам ОБСЕ, которые четко заявили свою позицию и отказались поддерживать «авантюру США и их приспешников».

"Ожидаем также недвусмысленной реакции Генерального секретаря ОБСЕ и итальянского действующего председательства на этот очередной и очевидный случай прямого нарушения норм международного права, попрания основополагающих принципов ОБСЕ. Время проявить принципиальность и обозначить ответственную позицию", — добавил российский дипломат.

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