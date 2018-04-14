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Лукашевич призвал международное сообщество оценить действия США в Сирии
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Лукашевич призвал международное сообщество оценить действия США в Сирии 

РИА Новости 45 минут назад
ВЕНА, 14 апр — РИА Новости. Удары США, Великобритании и Франции по Сирии нуждаются в оценке международного сообщества, а также руководства ОБСЕ, заявил в субботу постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Безрассудное ковбойское поведение Вашингтона, Лондона и Парижа должно получить оценку всех вменяемых членов международного сообщества", — говорится в заявлении Лукашевича, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Он выразил признательность тем государства-участникам ОБСЕ, которые четко заявили свою позицию и отказались поддерживать «авантюру США и их приспешников».
"Ожидаем также недвусмысленной реакции Генерального секретаря ОБСЕ и итальянского действующего председательства на этот очередной и очевидный случай прямого нарушения норм международного права, попрания основополагающих принципов ОБСЕ. Время проявить принципиальность и обозначить ответственную позицию", — добавил российский дипломат.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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