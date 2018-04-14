Небензя: Вашингтон, Лондон и Париж извращают международное право

«Вы извращаете международное право, подменяя понятия​​​. Занимаетесь неприкрытым лицемерием, — заявил дипломат, обращаясь к представителям этих стран. — Вы не только становитесь над международным правом, но и пытаетесь его переписать. Нарушаете международное право, а убеждаете всех, что ваши действия законны».

Таким образом, Небензя отреагировал на отказ Совета Безопасности ООН принять предложенный Россией проект резолюции с осуждением удара по Сирии . В поддержку документа высказались лишь три страны: Россия, Боливия Китай . Восемь, в том числе США, Великобритания и Франция, проголосовали против. Еще четыре воздержались.

Проект резолюции предлагал осудить ракетный удар и требовал прекратить агрессию в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и Устава ООН . В документе также выражалась обеспокоенность тем, что удары по Сирии были нанесены в момент, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия «начали работу по сбору доказательств неподтвержденной химической атаки в городе Дума ».

Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции выпустили более 100 ракет по целям в Сирии. «Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями», — проинформировали в Генштабе САР. Системы ПВО перехватили большинство ракет (71 из 103, по данным Минобороны РФ ).

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски». Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.