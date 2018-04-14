Небензя: США, Британия и Франция погружают мировую политику в атмосферу мифов

"Сегодняшнее заседание подтверждает, что США, Великобритания и Франция — постоянные члены Совета безопасности — продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов — мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Это опасная аберрация", — заявил Небензя.

По его словам, такая дипломатия мифов, лицемерия, обмана и подмены понятий ведет к дипломатии абсурда. Он добавил, что эти западные страны пытаются переписать международное право, убеждая всех в законности своих действий.

"Вы (США, Великобритания, Франция. — Газета.Ru ) извращаете международное право, подменяя понятия. Занимаетесь неприкрытым лицемерием", — заключил Небензя.