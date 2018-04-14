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Небензя: Едва ли истинная цель США в Сирии — борьба с терроризмом
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Небензя: Едва ли истинная цель США в Сирии — борьба с терроризмом 

Мир24 54 минуты назад
Фото: Мир24
В Нью-Йорке на экстренном заседании Совета безопасности ООН Москва представила проект резолюции, которая осуждает атаку США и их союзников на Сирию и требует немедленно прекратить агрессию против этой страны, передает телеканал «МИР 24».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что удары по арабской республике усугубляют гуманитарную ситуацию и провоцируют новую волну беженцев. При этом под угрозой оказывается и весь политический процесс по разрешению ситуации в Сирии. Также поспред подчеркнул, что США, Великобритания и Франция своими действиями продемонстрировали пренебрежение к международному праву.
«Вы могли бы в 24 часа прекратить войну в Сирии, дав команду своим ручным террористам прекратить борьбу против законной власти и с собственным народом. Удары наносились по сирийским военным аэродромам, которые используются в ходе операций против террористических организаций. Это весьма оригинальный вклад в борьбу с международным терроризмом, которая, как не устают повторять в Вашингтоне, является единственной целью его военного присутствия в Сирии. У нас есть в этом большие сомнения», — сказал на заседании Совбеза Василий Небензя.
В проекте резолюции содержится требование, чтобы западные страны немедленно и без каких-либо задержек прекратили агрессию против САР и воздержались от дальнейших силовых действий в нарушение Устава ООН.
В документе также выражается обеспокоенность тем, что удары по Сирии были нанесены в момент, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия начали работу по неподтвержденной химической атаке в городе Дума.
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Сообщалось о трех пострадавших.
Атака США на Сирию. Военные сработали как дипломаты. Все подробности — в итоговой программе «Вместе» с Екатериной Абрамовой. В это воскресенье, в семь вечера.
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