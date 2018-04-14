Ещё
Лукашевич: действия США, Британии и Франции в Сирии помогают террористам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашевич: действия США, Британии и Франции в Сирии помогают террористам 

РИА Новости 54 минуты назад
ВЕНА, 14 апр — РИА Новости. Последними действиями в САР США, Великобритания и Франция прямо помогают террористам, заявил в субботу постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Действия Вашингтона, Лондона и Парижа прямо помогают террористам в Сирии, которые находятся под их прямым управлением. Это прямо противоречит обязательствам этих стран в ОБСЕ. Такие шаги абсолютно неприемлемы и неправомерны", — говорится в заявлении Лукашевича, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
В США заявили, что могут доказать применение хлора и зарина в Думе Патриарх Кирилл обсудил по телефону с папой Римским удары по Сирии Источник рассказал, когда эксперты ОЗХО планируют начать работу в Гуте
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обрушилась на США679
Асад сделал заявление после удара США658
Восстановлена картина атаки по Сирии
США высказались о повторном ударе по Сирии918
Эрдоган поддержал США722
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение