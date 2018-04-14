Лукашевич: действия США, Британии и Франции в Сирии помогают террористам 

ВЕНА, 14 апр — РИА Новости. Последними действиями в САР США, Великобритания и Франция прямо помогают террористам, заявил в субботу постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Действия Вашингтона, Лондона и Парижа прямо помогают террористам в Сирии, которые находятся под их прямым управлением. Это прямо противоречит обязательствам этих стран в ОБСЕ. Такие шаги абсолютно неприемлемы и неправомерны", — говорится в заявлении Лукашевича, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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