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Трансляция завершена: заседание Совбеза ООН по Сирии
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Трансляция завершена: заседание Совбеза ООН по Сирии 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
В прямом эфире на сайте Sputnik Грузия из Нью-Йорка велась видеотрансляция с заседания Совета Безопасности ООН по Сирии
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