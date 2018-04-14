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Постпред Сирии при ООН: В результате ракетной атаки пострадали три человека
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Постпред Сирии при ООН: В результате ракетной атаки пострадали три человека 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
В результате ракетной атаки США, Великобритании и Франции по Сирии пострадали три человека, был нанесен материальный ущерб. Об этом заявил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари.
"Три мирных жителя получили ранения", — проинформировал постпред.
По его словам, которые приводит РИА Новости, хотя большинство ракет были перехвачены, в результате атаки был нанесен материальный ущерб. Джаафари также сообщил, что в ближайшие часы эксперты ОЗХО, прибывшие в Дамаск, встретятся с представителями властей САР.
"Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии прибыла сегодня в Дамаск в полдень. Эта миссия должна была прибыть раньше, однако этого не произошло, так как были нанесены ракетные удары по территории моей страны", — подчеркнул сирийский дипломат.
Ранее ОЗХО подтвердила, что ее эксперты добрались до Дамаска.
"Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии прибыла в Дамаск, чтобы начать свою работу", — отмечалось на странице организации в Twitter.
Пентагон оправдал ракетный удар по сирийским объектам именно тем, что Дамаск якобы блокировал доступ экспертов в Восточную Гуту. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, это не соответствует действительности.
"Это неправда. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе, без всяких дополнительных формальностей", — проинформировал министр.
Российская Газета: последние новости
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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