Постпред Сирии при ООН: В результате ракетной атаки пострадали три человека

"Три мирных жителя получили ранения", — проинформировал постпред.

По его словам, которые приводит РИА Новости , хотя большинство ракет были перехвачены, в результате атаки был нанесен материальный ущерб. Джаафари также сообщил, что в ближайшие часы эксперты ОЗХО , прибывшие в Дамаск , встретятся с представителями властей САР.

"Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии прибыла сегодня в Дамаск в полдень. Эта миссия должна была прибыть раньше, однако этого не произошло, так как были нанесены ракетные удары по территории моей страны", — подчеркнул сирийский дипломат.

Ранее ОЗХО подтвердила, что ее эксперты добрались до Дамаска.

"Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии прибыла в Дамаск, чтобы начать свою работу", — отмечалось на странице организации в Twitter.

Пентагон оправдал ракетный удар по сирийским объектам именно тем, что Дамаск якобы блокировал доступ экспертов в Восточную Гуту. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, это не соответствует действительности.

"Это неправда. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе, без всяких дополнительных формальностей", — проинформировал министр.