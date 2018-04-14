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Эксперты ОЗХО встретятся с представителями сирийских властей
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Эксперты ОЗХО встретятся с представителями сирийских властей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
РИА НОВОСТИ. ЭКСПЕРТЫ ОЗХО ПРОВЕДУТ ВСТРЕЧУ В ДАМАСКЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТЕЙ В 7 ВЕЧЕРА МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ — ПОСТПРЕД ПРИ ООН
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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