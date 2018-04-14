Резолюция РФ против агрессии в Сирии не принята СБ ООН 

Российская резолюция с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии не принята Советом Безопасности ООН, так как не получила большинства голосов, сообщает РИА Новости.
Голосование по документу состоялось в ходе заседания СБ, созванного по инициативе РФ после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии минувшей ночью. За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались при голосовании.
Россия в субботу распространила проект резолюции с осуждением «агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников». Проект резолюции также требует «от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».