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Резолюция РФ против агрессии в Сирии не принята СБ ООН
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Резолюция РФ против агрессии в Сирии не принята СБ ООН 

BFM.RU 1 час назад
Фото: 31 канал
Российская резолюция с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии не принята Советом Безопасности ООН, так как не получила большинства голосов, сообщает РИА Новости.
Голосование по документу состоялось в ходе заседания СБ, созванного по инициативе РФ после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии минувшей ночью. За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались при голосовании.
Россия в субботу распространила проект резолюции с осуждением «агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников». Проект резолюции также требует «от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».
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