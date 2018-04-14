Франция нашла в СБ ООН «смертельно опасную ловушку» России

Российское вето в Совете Безопасности ООН по Сирии является опасной ловушкой, из которой надо выйти, заявил французский постпред при этой международной организации Франсуа Делатр.

Франции и Выступая на экстренно созванном РФ Совете Безопасности ООН в связи с ракетными ударами США Великобритании по Сирии он заявил, что СБ не мог выполнять свои обязательства из-за систематических вето, которые накладывала Россия. «Подобное использование права вето в Совете Безопасности показывает, что Россия попрала свои обязательства 2013 года — гарантировать уничтожение арсенала химоружия в Сирии», — приводит слова Делатра "Интерфакс"

"Блок в СБ перед лицом массовых зверств в Сирии — это смертельно опасная ловушка, и мы должны из нее выйти", — добавил французский полпред.

Делатр сообщил также, что Франция совместно с Великобританией и США в ближайшее время внесет проект резолюции по разрешению кризиса в Сирии и механизму расследования химатак в стране. По его словам, страны предложат четыре приоритетных вопроса для урегулирования сирийского вопроса. Он подчеркнул необходимость в первую очередь добиться свертывания сирийской программы производства химического оружия, а также путем полного разгрома ИГ (запрещена в РФ).

Кроме того, Макрон заявил коллегам, что, по мнению Франции, после состоявшихся в ночь на субботу ракетных ударов трех западных держав по Сирии, инициатива по дальнейшему урегулированию конфликта в этой стране должна перейти к Совету Безопасности ООН.