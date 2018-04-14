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Франция нашла в СБ ООН «смертельно опасную ловушку» России
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Франция нашла в СБ ООН «смертельно опасную ловушку» России 

Вести.Ru 23 минуты назад
Российское вето в Совете Безопасности ООН по Сирии является опасной ловушкой, из которой надо выйти, заявил французский постпред при этой международной организации Франсуа Делатр.
Выступая на экстренно созванном РФ Совете Безопасности ООН в связи с ракетными ударами США, Франции и Великобритании по Сирии он заявил, что СБ не мог выполнять свои обязательства из-за систематических вето, которые накладывала Россия. «Подобное использование права вето в Совете Безопасности показывает, что Россия попрала свои обязательства 2013 года — гарантировать уничтожение арсенала химоружия в Сирии», — приводит слова Делатра "Интерфакс".
"Блок в СБ перед лицом массовых зверств в Сирии — это смертельно опасная ловушка, и мы должны из нее выйти", — добавил французский полпред.
Делатр сообщил также, что Франция совместно с Великобританией и США в ближайшее время внесет проект резолюции по разрешению кризиса в Сирии и механизму расследования химатак в стране. По его словам, страны предложат четыре приоритетных вопроса для урегулирования сирийского вопроса. Он подчеркнул необходимость в первую очередь добиться свертывания сирийской программы производства химического оружия, а также путем полного разгрома ИГ (запрещена в РФ).
Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и премьером Великобритании Терезой Мэй, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Елисейского дворца. «Он поприветствовал великолепное взаимодействие нашей (французской) армии с армиями наших британских и американских союзников в ходе операции против химического потенциала сирийского режима, задачи которой были выполнены», — отмечается в сообщении.
Кроме того, Макрон заявил коллегам, что, по мнению Франции, после состоявшихся в ночь на субботу ракетных ударов трех западных держав по Сирии, инициатива по дальнейшему урегулированию конфликта в этой стране должна перейти к Совету Безопасности ООН.
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