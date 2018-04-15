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Пакистан призвал вовлеченные в сирийский конфликт стороны воздержаться от действий, противоречащих Уставу ООН
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Пакистан призвал вовлеченные в сирийский конфликт стороны воздержаться от действий, противоречащих Уставу ООН 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Об этом сообщил в субботу официальный представитель Министерства иностранных дел Пакистана Мохаммад Фейсал.
Комментируя военные удары США, Великобритании и Франции по территории Сирии, М. Фейсал выразил серьезную обеспокоенность. «Мы с глубокой озабоченностью следим за ситуацией в Сирии. Призываем все стороны воздержаться от действий, противоречащих Уставу ООН», — заявил он.
Говоря о предполагаемом применении химоружия в Сирии, М. Фейсал отметил важность установления фактов с помощью неотложного прозрачного расследования, которое должна вести Организация по запрещению химического оружия /ОЗХО/. По словам дипломата, Пакистан призывает стороны стремиться к заключению соглашения в рамках ОЗХО и оказать полную поддержку организации.
"В этот час наши мысли — с народом Сирии, который пострадал в результате непрекращающихся беспорядков в этой стране. Надеемся, что все стороны будут работать над скорейшим поиском такого решения, которое положит конец страданиям сирийского народа", — сказал М. Фейсал.
Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил, что отдал приказ американским вооруженным силам совместно с Великобританией и Францией нанести точечные удары по военным объектам в Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку 7 апреля в Думе /Восточная Гута/. Правительства США и Великобритании заявили, что военные действия позволят предотвратить применение химоружия в будущем. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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