Василий Небензя: Политика США и их союзников — это «хулиганство» в международных масштабах

— Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах, — заметил Василий Небензя.

По его словам, США усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии, несут страдания народу и «потакают террористам», отмечает РИА новости

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