Экстренное заседание Совета безопасности ООН было созвано российской стороной после ударов по Сирии со стороны западных стран.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал «хулиганством» политику Соединенных штатов и их союзников в связи с ударом по Сирии на заседании Совета безопасности ООН. Он заявил, что своими действиями США еще более усугубляют гуманитарную катастрофу в стране.
— Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах, — заметил Василий Небензя.
По его словам, США усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии, несут страдания народу и «потакают террористам», отмечает РИА новости
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