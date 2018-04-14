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Столтенберг предложил создать механизмы для наказания за химатаки
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Столтенберг предложил создать механизмы для наказания за химатаки 

РИА Новости 45 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости. НАТО поддерживает создание международных механизмов, направленных на привлечение к ответственности виновных в химатаках, заявил в субботу генсек организации Йенс Столтенберг по итогам заседания совета альянса, на котором Франция, Британия и США проинформировали союзников об ударах по Сирии.
"Химическое оружие нельзя применять безнаказанно, это представляет непосредственную опасность для сирийского народа и для нашей коллективной безопасности… Страны НАТО поддерживают международные механизмы по установлению ответственности и предотвращению безнаказанности в связи с применением химического оружия", — заявил он на пресс-конференции журналистам.
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