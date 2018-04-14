Столтенберг предложил создать механизмы для наказания за химатаки

"Химическое оружие нельзя применять безнаказанно, это представляет непосредственную опасность для сирийского народа и для нашей коллективной безопасности… Страны НАТО поддерживают международные механизмы по установлению ответственности и предотвращению безнаказанности в связи с применением химического оружия", — заявил он на пресс-конференции журналистам.