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Путин осудил удары западной коалиции по Сирии
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Путин осудил удары западной коалиции по Сирии 

ТВ Центр 14 апреля 2018
Фото: ТВ Центр
Эскалация ситуации в Сирии из-за атаки США, Великобритании и Франции оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", — говорится в заявлении президента на сайте Кремля.
Российский лидер напомнил, что как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения.
"Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", — отметил глава государства.
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