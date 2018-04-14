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Постпред Британии в ООН назвала условия для разрешения сирийского кризиса
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Постпред Британии в ООН назвала условия для разрешения сирийского кризиса 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: Русская Весна
Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс назвала четыре условия дипломатического решения сирийского кризиса, в числе которых значатся уничтожение химоружия и возврат к женевскому переговорному процессу.
«Мы считаем, что оно (решение) должно включать четыре составляющих. Первое: сирийская программа химического оружия должна быть прекращена, а запасы химоружия уничтожены навсегда. Второе: необходимо немедленно прекратить военные действия в соответствии со всеми резолюциями СБ ООН», — передает РИА «Новости» слова Пирс на заседании Совбеза ООН по ситуации в Сирии.
Третьим пунктом она назвала возвращение властей Сирии к переговорному процессу в Женеве.
«И четвертое: должна быть ответственность за использование химического оружия и другие военные преступления в Сирии», — сказала Пирс. По ее словам, Великобритания, США и Франция готовы продолжать поиск дипломатических вариантов разрешения сирийского кризиса.
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.
Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.
Напомним, постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступил с осуждением ударов США, Великобритании и Франции по Сирии и заявил, что эта атака нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права.
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